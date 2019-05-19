عامل إفران يشرف على تدشين مشاريع مهمة بالإقليم

ع محياوي – هبة بريس

أشرف ” عبد الحميد المزيد ” عامل إقليم إفران ، يوم أمس السبت، بمناسبة الذكرى 14 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على توزيع مفاتيح 15 حافلة للنقل المدرسي لدعم التمدرس وتشجيع التلاميذ لمواصلة مسارهم الدراسي بعدة مناطق معزولة بالجماعات الترابية بالإقليم، تم اقتناءها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بقيمة إجمالية قدرها 7.050.000 درهم.

وفي نفس السياق، تم إعطاء انطلاقة العمل بوحدة للتعليم الأولي بمنطقة أيت عمر التابعة لجماعة تيكريكرة، وإحداث 10 وحدات للتعليم الأولي في مناطق مختلفة بالإقليم، بلغت قيمتها المالية 130 ألف درهم، لتسهيل عملية التمدرس لفائدة جميع المسجلين.

وفي إطار دعم المشاريع المدرة للدخل، أعطى العامل انطلاقة مشروع الأكشاك لترويج المنتجات المجالية لفائدة التعاونيات المهتمة في إنتاج مواد محلية بمنطقة تيسوفا التابعة لجماعة تيزكيت، ورصد لهذا المشروع مبلغ مالي قدره 150000 درهم.

أما بمنطقة تافرت التابعة لجماعة ضاية عوا أعطى المسؤول الإقليمي انطلاقة كهربة المناطق القروية بالألواح الشمسية وسيتفيد منه أزيد 2000 كانون وذلك لتحقيق نسبة 100 % من مستفدي الكهربة القروية بالإقليم في نهاية السنة الجارية.