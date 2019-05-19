الكتاني : تضمين حرف تيفيناغ للاوراق النقدية تضييق على الاسلام

هبة بريس – الرباط

خرج الشيخ السلفي حسن الكتاني بتدوينة على صفحته بموقع فايسبوك أثارت نقاشا وجدل واسعين في صفوف نشطاء امازيغ ، منتقدا فيها تضمين الاوراق النقدية لحرف تيفيناغ الذي من شانه ان يضيق على الاسلام حسب تعبيره.

الكتاني كتب قائلا : “في غفلة من الجميع وفجأة سنجد الحروف التيفيناغ على أرواقنا النقدية .. مزيدا من التهميش والتضييق على لغة الإسلام والمسلمين”.

كلام الكتاني ياتي بالتزامن مع تمرير فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين مقترح إدخال بند في مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب يقضي بإلزام البنك المركزي بإصدار أوراق مالية باللغتين الأمازيغية والعربية.

وسبق للكتاني ان خرج بتصريحات ضد الاحتفال بالسنة الامازيغية التي اعتبرها من مظاهر الجاهلية ، مضيفا ان هكذا عيد انما هو “إحياء للنعرات الجاهلية، وإحداثا لعيد لا يعرفه المسلمون، بل جاء الإسلام بإبطاله، وهي دعوات علمانية هدفها الحرب على الإسلام

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