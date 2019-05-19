الكتاني : تضمين حرف تيفيناغ للاوراق النقدية تضييق على الاسلام

هبة بريس – الرباط
خرج الشيخ السلفي حسن الكتاني بتدوينة على صفحته بموقع فايسبوك أثارت نقاشا وجدل واسعين في صفوف نشطاء امازيغ ، منتقدا فيها تضمين الاوراق النقدية لحرف تيفيناغ الذي من شانه ان يضيق على الاسلام حسب تعبيره.
الكتاني كتب قائلا : “في غفلة من الجميع وفجأة سنجد الحروف التيفيناغ على أرواقنا النقدية .. مزيدا من التهميش والتضييق على لغة الإسلام والمسلمين”.
كلام الكتاني ياتي بالتزامن مع تمرير فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين مقترح إدخال بند في مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب يقضي بإلزام البنك المركزي بإصدار أوراق مالية باللغتين الأمازيغية والعربية.
وسبق للكتاني ان خرج بتصريحات ضد الاحتفال بالسنة الامازيغية التي اعتبرها من مظاهر الجاهلية ، مضيفا ان هكذا عيد انما هو “إحياء للنعرات الجاهلية، وإحداثا لعيد لا يعرفه المسلمون، بل جاء الإسلام بإبطاله، وهي دعوات علمانية هدفها الحرب على الإسلام
mansouri
في 18:15
صمت الرجال فتحدثت البغال
محمد ابن تامزغا
في 18:27
انظروا ايها الامازيغ كيف يستغل البلداء الدين الاسلامي نفرض التعريب علينا .
انها قمة الوقاحة و الوساخة .
انا اميل الى النهج السلفي و هذا الجلف المعتوه مجرم بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
ما علاقة اللغة الامازيغية بالاسلام.
و ما علاقة العربية بالاسلام
معظم اللبنانيين و الفلسطينيين و المصريين مسيحيون فلماذا يشارك المسلمون معهم الوطن؟
ام ان اللغة العربية هي الاسلام و بالتالي فالباقي حلال.
لعنة الله على من لم يستحي.
Les faux chiekhs
في 18:34
Est comment il va expliquer ds surate el hujorate”Je vous procrée des
communeautés et des tribus pour se connaître….
مسلم واعتز
في 18:40
تعصب العرب أشعلت المنطقة بكاملها، أم الأمازيغ فهم رجال أحرار ورحبوا بجميع الديانات.
العيدي
في 18:44
الذي يضيق على اللغة العربية سواء الفصحى منها أو الدارجة هو اللغة الجديدة التي صار يستعملها المغاربة بدون حياء أوخجل إنها اللغة الخليط بالدارجة والفرنسية والذي شجعهم على ذلك الحفاوة التي تخصها قنواتنا التلفزية وإذاعتنا لكل من يتكلم بهذه اللغة محتقرا لغته الأصلية…الأمازيغية لغة أصلية للمغاربة والكتابة بحروفها على الأوراق النقدية لن يتسبب في أي ضرر على عكس تبديل كلمات بالعربية بأخرى غريبة عنا من تركة الاستعمار.
رحال
في 18:48
الثقاقة الامازيغية مكون اساسي شأنه شأن الثقافة العربية بنص الدستور
انتهى.