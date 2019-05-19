عامل الصخيرات تمارة يحارب الهشاشة في ذكرى 14 لانطلاق “INDH “

هبة بريس ـ الرباط

بمناسبة الذكرى 14 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في 18 ماي 2005 تم تسيطر برنامج حافل ومتنوع للاحتفال بهذه المناسبة التي تخلد تحت شعار : ” التعليم الأولي رافعة للتنمية المتوازنة و تأهيل الرأسمال البشري”.

و بعمالة الصخيرات _ تمارة أشرف عامل العمالة يوسف الدريس بجماعة المنزه بتاريخ 18 ماي 2019 على أنشطة نوعية همت على الخصوص الافتتاح الرسمي ل 17 وحدة للتعليم الأولي في إطار برنامج دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة كما افتتح المركز الاجتماعي المتعدد الوظائف في إطار برنامج محاربة الهشاشة علاوة على قيامه بالافتتاح الرسمي ل 31 ملعب رياضي للقرب بمحتلف الجماعات الترابية بالعمالة و التي ستصبح بمثابة مدارس لتكوين الفئات الصغرى،

كما قام عامل عمالة الصخيرات تمارة برفقة الكاتب العام للعمالة و رئيس مجلس العمالة و المنتخبين ورؤساء المصالح الخارحية بإعطاء الانطلاقة الرسمية للدوري الإقليمي لفرق الأحياء لكرة القدم المصغرة والذي تنظمه العمالة بشراكة مع مجلس العمالة و المديرية الإقليمية للشباب والرياضة وعصبة الغرب بمشاركة 273 فريقا يمثلون الأحياء و الجمعيات الرياضية بالجامعات الترابية للعمالة.

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