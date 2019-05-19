“البيجيدي” يسائل الحكومة عن معاناة بعض الأرامل من الاستفادة من الدعم المباشر

هبة بريس ـ الرباط

يعقد مجلس النواب يوم الاثنين 20 ماي 2019، جلسة عمومية يخصصها للأسئلة الشفهية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ولا سيما المواد من 258 إلى 272.

ويوجه فريق العدالة والتنمية خلال هذه الجلسة التي تنطلق على الساعة الحادية عشرة صباحا، تسعة أسئلة تتعلق بقطاعات الشؤون الخارجية والتعاون، وإعداد التراب الوطني والتعمير والسكان وسياسة المدينة، والتربية الوطنية، والأسرة والتضامن، وحقوق الانسان والثقافة والاتصال.

فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يسائل وزير الثقافة والاتصال عن “البنية التحتية والمرافق الثقافية في العالم القروي”، ووزيرة الأسرة والتضامن عن “دعم الجمعيات النشيطة في مجال العناية بالأشخاص في وضعية إعاقة”، وعن “معاناة بعض اﻷرامل من الاستفادة من الدعم المباشر ومن بطاقة المساعدة الطبية راميد”.

بينما يُسائل وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، عن “مآل تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”، ووزير التربية الوطنية حول “مقاطعة طالبات وطلبة الطب العام وطب الأسنان والصيدلة للدروس النظرية والتطبيقية والتداريب الاستشفائية بكليات الطب”، وحول “ملف المتضررين من النظامين الاساسيين 1985 و 2003”.

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