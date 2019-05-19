بنشماش: تأجيل انتخاب رئيس اللجنة التحضرية للمؤتمر الرابع بسبب ” بلبلة”

هبة بريس ـ الرباط

عقدت اللجنة التحضيرية لحزب الاصالة والمعاصرة، امس السبت احتماعا لانتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب،

ونسف الاجتماع بسبب “بلبلة” اقضت الى اعدام الشروط الموضوعية والسليمة لمواصلة الاشغال، حسب بلاغ للامانة العامة وفيما يلي نصه:

“برئاسة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد حكيم بن شماش، عقدت اللجنة التحضيرية للحزب اجتماعها الأول بتاريخ 18 مايو 2019، والذي كان مخصصا لانتخاب رئيسها وهيكلة لجانها وفقا للمقتضيات القانونية للحزب، وبعد نقاش مسطري بشأن كيفية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية، تلته مداولات مستفيضة تم تشكيل لجنة باقتراح من السيد الأمين العام للتداول بغرض إيجاد المخارج العملية لتيسير هيكلة اللجنة التحضيرية.

وبالنظر للصعوبات والعقبات التي اصطدمت بها جهود ومساعي بلورة صيغة توافقية لهيكلة اللجنة التحضيرية، وبينما شرع الأمين العام في مباشرة مسطرة فتح باب الترشيحات بشأن رئاسة اللجنة عمد البعض إلى خلق بلبلة أفضت إلى إعدام كل الشروط الموضوعية والسليمة لمواصلة أشغال الاجتماع، بما في ذلك التطاول على اختصاصات الأمانة العامة للحزب.

وبناء عليه أعلن الأمين العام رفع الجلسة لاجتماع لاحق سيتم تحديد تاريخه في اجتماع طارئ للمكتب السياسي”.

ونقيضا لما قاله بنشماس في بلاغه دعت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، نهاية الأسبوع الجاري، حكيم بنشماش، داعية إلى الانصياع للنتائج.

وقالت اللجنة، في بلاغها، إن بنشماش انسحب من اجتماعها، أمس السبت، بعد فشل مبادرته لاختيار رئيس بالتوافق، مضيفة أنه عاد بعد فشل التوافق، إلى اقتراح انتخاب رئيس للجنة التحضيرية لمؤتمر حزبه، إذ تقدم سمير كودار، القيادي في الحزب من مدينة آسفي، والذي نال تصويت الأغلبية الساحقة من أعضاء اللجنة.

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