بركان تعيش العرس الكروي الإفريقي وسط فرحة وترقب الجماهير

هبة بريس : أحمد المساعد

تعيش مدينة بركان عرسا كرويا لم يسبق للمدينة ان عاشته من قبل، وصول نادي النهضة البركانية لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية خلق فرحة كبيرة في صفوف الجماهير البركانية بصفة خاصة والساكنة بصفة عامة.

و نفذت التذاكر المخصصة للحدث الكروي القاري من شباك الملعب البلدي الذي ستجرى به أطوار مباراة الذهاب اليوم الأحد على الساعة العاشرة مساءا الذي يتسع ل 10 آلاف مقعد، حيث تعرف المدينة حركية غير عادية من الإقبال على اقتناء الألبسة الرياضية للنادي وكذا إستعدادات تنظيمية خاصة للسلطات العمومية والأمنية لتأمين العرس الكروي، كما سيرفع تيفو خاص للنهائي.

وخصص مكتب نادي النهضة البركانية استقبالا حارا لنادي الزمالك المصري الذي حل ليلة الجمعة بمطار وجدة أنجاد والمقيم بأحد الفنادق الفخمة بالسعيدية وأجرى أمس السبت حصة تدريبية بالملعب الرئيسي.

وستعرف المباراة غياب خمسة لاعبين في صفوف النادي البرتقالي ، كل من محمد عزيز وعبد الصمد لمباركي ويوسف السعيدي والبروكينابي ألان تراوري للإصابة والعربي الناجي للإيقاف ، فيما يعول المدرب منير الجعواني على المهاجم التوغولي لابا كودجو وعمر النمساوي ومحمد فرحان وأمين الكاس وحمدي لعشير وبكر الهيلالي والبوركيناي ايسوفو دايو.

كما خصص المكتب المسير للنادي البرتقالي منحة مغرية للاعبين للفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية وصلت الى 10 ملايين سنتيم.

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