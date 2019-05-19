جرحى في حادث إنهيار جزء من سقف مسجد بخريبكة

هبة بريس ـ خريبكة

اهتز حي الزيتزنة بخريبكة، على وقع سقوط جزء من سقف مسجد “عثمان بن عفان”، قبل صلاة العشاء، مخلفا وراءه إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة

ووقع الحادث بين صلاتي المغرب والعشاء، وتزامن مع فترة تواجد عدد قليل من المصلين بداخله، وقد أصيب طفل، وشاب في وجهه، ومصل ثالث على مستوى كتفه.

وفور علمها بالحادث، حلّ ممثلو السلطات المحلية والمصالح الأمنية بالمسجد، وتمت معاينة الأضرار التي لحقت به، كما حضر مسؤولون من المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعاينوا مخلفات الواقعة.

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