المغرب يعرب عن ارادته “القوية” لمصاحبة المقاولات الناشئة

عرب وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ،مولاي حفيظ العلمي عن إرادة المغرب “القوية” لمصاحبة المقاولات المغربية الناشئة ، والنهوض بالتعاون جنوب – جنوب في مجال الابتكار.

وقال الوزير بمناسبة الدورة الرابعة لمعرض (فيفا – تيك) المقام بباريس (16 -18 ماي) ان ” المنظومة الرقمية المغربية أنشئت طبقا للتعليمات السامية لجلالة الملك، مع ارادة قوية للمغرب لمصاحبة المقاولات المغربية الناشئة ، والتي برهنت على أنها في نفس مستوى المقاولات الناشئة الدولية في ميدان الابتكار .

واضاف خلال لقاء حول “المغرب الرقمي : المقاولات الناشئة المستقبلية ” بحضور سفير المغرب بفرنسا ، شكيب بنموسى، ومدير وكالة التنمية الرقمية ، محمد الدريسي الملياني ، وحضور هام مكون من مسيري مقاولات ناشئة من المغرب والخارج ” سنعمل على ضمان مصاحبة قوية لشبابنا المهتم بالابتكار والقطاع الرقمي،وتوفير امكانيات وخيارات لهم ، بما فيها تدويل مقاولاتهم الناشئة”.

وتابع الوزير انه لاحظ خلال لقاءاته بجناح المغرب بمعرض ( فيفا –تيك) ان “بعض المقاولات الناشئة المغربية، في مستوى نظيراتها الدولية على صعيد الابتكار، وفي الاسواق والمنافذ الواعدة”، معربا عن عزم وزارته ، طبقا لارادة جلالة الملك ، القيام بمصاحبة قوية للمقاولات المغربية الناشئة، والافريقية ايضا.

وقال ان التعاون جنوب – جنوب يكتسي اهمية بالغة بالنسبة للمغرب باعتباره بلدا افريقيا ، يعمل على تحقيق نمو مشترك للقارة برمتها .

واضاف انه ستتم مصاحبة المقاولات الناشئة الافريقية “ذلك ان قارتنا تستحق التعريف بمهاراتها ومعارفها، وقدرات شبابها”،وان تكون عنصرا فاعلا في عالم الابتكار والتكنولوجيا الجديدة.

وفي ما يتعلق بالمشاركة المغربية في معرض ( فيفا – تيك ) اكد الوزير ان هذه التظاهرة، تعزز حجمها واهميتها مشيرا الى ان المقاولات الناشئة المغربية في مجال الابتكار والتكنولوجيا “كانت في المستوى سواء من حيث الكم او الكيف”.

وأبرز في هذا الصدد النجاح الذي عرفه رواق المغرب في هذه التظاهرة ، الذي عرف تدفقا كبيرا للشركاء الراغبين في معرفة الكثير عن المغرب ، وعن القطاع الرقمي بالمملكة ،وتطوره .

ويعد معرض (فيفا تيك) الذي افتتحه الرئيس الفرنسي ،إيمانويل ماكرون ، موعدا للشركات الناشئة والقادة في مجال التكنولوجيا من اجل الوقوف على مستجدات حقل الابتكار في المجال الرقمي.

وبصم المغرب عبررواق شكل واجهة للمقاولات المغربية الناشئة التي عرضت من خلاله خبرتها وابتكاراتها، على مشاركة قوية في الدورة الرابعة لمعرض (فيفا – تكنولوجيا).

وشاركت ستة عشر مقاولة مغربية تنشط في مجالات التكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا في ميادين الصحة والنقل والذكاء الاصطناعي ، في هذه التظاهرة.

وتطمح المملكة المغربية عبر مشاركتها في (فيفا تيك) والتي أطرتها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووكالة التنمية الرقمية بشراكة مع الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات الى تبويء المنظومة التكنولوجية المغربية مكانتها في المشهد الدولي للابتكار التكنولوجي الى جانب كبار الفاعلين في هذا المجال عبر العالم ، فضلا عن التموقع كقطب اقليمي للابتكار.

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