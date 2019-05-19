توقيف اجنبية بالرباط يشتبه في ارتباطها بشبكات تنظيم الهجرة السرية

هبة بريس ـ الرباط

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، مساء أمس السبت، من توقيف مواطنة أجنبية تبلغ من العمر 46 سنة، تنحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء وتقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطها في ترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة، فضلا عن ارتباطها بشبكات تنظيم الهجرة السرية.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأنه جرى توقيف المشتبه فيها بمنزل تستغله على سبيل الكراء بحي أبي رقراق بالرباط، حيث أسفرت عمليات التفتيش التي باشرتها فرق الشرطة القضائية عن حجز 396 لترا من الخمور المهربة، فضلا عن مجموعة من جوازات السفر تخص مواطنين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، يشتبه في أن حيازة المشتبه فيها لها يرتبط بنتظيم عمليات الهجرة السرية نحو أوروبا.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الإمدادات المحتملة لنشاطها الإجرامي محليا ودوليا، فضلا عن تحديد هوية باقي شركائها المفترضين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0