علم فلسطين يصدم الإسرائيليين في مسابقة “يوروفيجن”

هبة بريس ـ متابعة

أغضبت مغنية البوب الأمريكية مادونا، ليلة السبت، “الإسرائيليين” خلال أدائها أغنيتين كضيفة شرف في مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” بتل أبيب، بوضع علم فلسطين على ظهر إحدى عضوات فرقتها.

كما قام أعضاء فرقة غنائية تمثل آيسلندا برفع الأعلام الفلسطينية على منصة المسابقة، ما دفع الأمن “الإسرائيلي” إلى التدخل ومصادرتها، بمرافقة أصوات الاستهجان من قبل الحاضرين الإسرائيليين تجاه الفرقة.

وبينما كان ظهور مادونا في المسابقة الأوروبية يعتبر ذروة الحفل بالنسبة للإسرائيليين، قال منظموه إن ما قامت به مادونا من وضع العلم الفلسطيني على ظهر إحدى عضوات فرقتها كان دون علمهم، ولم يكن ظاهراً خلال فترة التدريبات السابقة، وإنه كان رسالة سياسية في مسابقة غير سياسية.

وهاجمت وسائل الإعلام “الإسرائيلية” مغنية البوب الأشهر في العالم، وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن ما قامت به مادونا شكل مفاجأة للجميع.

أما صحيفة “يسرائيل هيوم” المقربة من الحكومة فكتبت: “استفزاز من ضيفة الشرف: مادونا تخيب الظن”، وفق ما نقلته “وكالة الأناضول”.

وأضافت الصحيفة: إن “أداء مادونا السيئ فنياً تكلل في النهاية باستفزاز الإسرائيليين، وهذه رسالة سياسية في مسابقة غير مسيسة”.

صحيفة “معاريف” انضمت إلى منتقدي مادونا أيضاً، وكتبت “خيبة أمل كبيرة فاقت التوقعات: مادونا خدعت المشاهدين، وغنت فترة قصيرة، ورفعت علم فلسطين”.

وجاء رفع العلم الفلسطيني بالتزامن مع تظاهرات خارج القاعة لحركة المقاطعة الدولية “BDS” تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وخاصةً قطاع غزة في ظل تعرضه للعدوان والحصار المتواصلين من قبل الاحتلال.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2