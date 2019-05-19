بين إعتداء الشرطي وانتفاء الحقيقة …المغاربة يبحثون في “صحة الواقعة”

هبة بريس - الرباط

خلق شريط فيديو صور بتقنية الايف على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، من طرف الكوميدي المغربي المقيم بفرنسا أمين الراضي، والذي ادعى فيه تعرضه لاعتداء من قبل رجل أمن خلال بداية الشريط قبل أن يظهر مرة أخرى الشرطي وهو يضربه من جديد، (خلق) جدلا واسعا بين المغاربة الذين تداولوه على نطاق واسع، مما دفع بالمديرية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق عاجل في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة لتخديد الملابسات الحقيقة .

وطالب المغاربة عبر مجموعة من المنشورات على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، معرفة الحقيقة الكاملة للواقعة دون إعطاء حكم مسبق من خلال الشريط فقط، ومعرفة ما اذا كان المواطن قد استفز من قبل رجل الأمن أو شيئ من هذا القبيل.

وكتب أحد رواد موقع التواصل الإجتماعي قائلا :”علاش كانشوفو الأمور من زاوية وحدة ؟ و اللي فالغالب هيا الزاوية لي تعاطف معاها البعض كايتبعها كولشي. واخا هاحنا شفنا هاد أمين الراضي ضربو بوليسي و هوا دار لايف ولكن شنو طرا قبل اللايف ؟ وآش وصلو للبوليسي تا يضربو ؟ “.

وأضاف ذات المتحدث خلال التدوينة التي تم تداولها على نطاق واسع بالقول :” بطبيعة الحال خالف القانون و بدا كايعربط على البوليسي آتقوليا مايضربوش ؟؟ را فميريكان آ الأساتذة ولا أي دولة كاتحتارم المواطنين ديالها كان البوليسي غايتكيه للأرض و يلسق ليه المينوط يتهمة إهانة موظف، عاد هنا الله يحسن العون بنادم صايم و النهار كامل تحت الشمس … هادا ماشي تبرير أن البوليسي يضربو بصح لكن فآخر المطاف كايبقا بشر و كايصرف على عائلة“.

وفي تدوينة أخرى كتب فيها، :” أخر صعيب تحكم على شي واقعة من خلال صورة او مقطع صغير من شي ڤيديو وتبدا تشيّر بالسبّان والمعيور في حق بنادم يعلم الله ظروف خدمتو ومشاكل تاعو… اللي ينشر الڤيديو راه كينشر غ اللقطة والمشهد اللي يُدين الطرف الآخر ويبرّي راسو…سواء اختلفنا او توافقنا مع رجال الأمن فراه فيهم ولاد الناس اللي دفعتهم ظروفهم يخدمو خدمة صعيب تخرج منها باري…“.

وأضافت نفس التدوينة :” كي مّا درت مع بنادم تحصل معه…الى تساهلت مع مجرم وارتاكب شي جريمة تسمى انت اللي ما درتش خدمتك او الى درت خدمتك وتعاركت معه او استعملت السلاح الوظيفي تسمى قمعتيه وتعديت عليه وانت نموذج من دولة القمع والديمهراوية…خاصنا نعتارفو بحاجة وحدة راه والله لو كان ما الأمن لو كان بنادم يدخل عليك لدارك يگريسيك ويسرقك ويدير ما اكثر….راه المغربي بطبعو والله لا حتارمك لو ما يخافش منك او يخاف من السجن…“.

واستسرسلت ذات التدوينة :”غالبية الشعب جاهل متعدي همج يعشق الفوضى واللانظام…دير دورة صغيرة قبل آذان المغرب او في اي تجمع وشوف اخلاق الشعب كي دايرة…نرجع الحادثة ديال البوليسي اللي فالصورة فلا أظن أن رجل الأمن يدير داك التصرف لو أن المواطن اللي رتاكب مخالفة كان تعامل بأسلوب زوين وحضاري…المواطن مرتكب مختلقة وزايدها بلالوات و pla pla…حتى حنا مع الفراغ اللي كنعانيو منو كنقلبو غ معامن نظامنو…الى شي قطة عظها كلب كنوضو كل التضامن مع القطة وكلنا القطة…ما دام مكناش حاضرين بنادم يتعلم يسد فمو وله الأجر مع سيارة الأجرة“.

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