الحارس الشخصي للملك الراحل الحسن الثاني يتعرض لمحاولة اغتيال بمراكش

لبنى ابروك – هبة بريس

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن محمد المديوري، المدير السابق لحرس الملك الراحل الحسن الثاني، تعرض لمحاولة اغتيال خطيرة يوم أمس الجمعة بمدينة مراكش.

وأفاد ذات المصدر، أن المديوري الذي كان رفقة سائقه بشارع علال الفاسي بالمدينة الحمراء، نزل من سيارته في اتجاه المسجد لحضور صلاة الجمعة، قبل أن يتفاجأ بمحاصرته بسيارتين على متنهما أزيد من 5 أشخاص، يحمل بعضهم أسلحة نارية.

وأضاف مصدرنا، أن أحد أفراد المعتدين وجه سلاحه الناري صوب رأس المديوري، هذا الأخير الذي دخل استغل مهاراته في القتال والدفاع عن النفس للافلات من أيديهم، غير أن سائقه أصيب بضربات متفاوتة الخطورة، نقل على اثرها الى مصلحة المستعجلات لتلقي الاسعافات اللازمة.

هذا وقد حلت المصالح المعنية بعين المكان على عجل، حيث تم فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الواقعة، وللتعرف على هوية المعتدين والعمل على ايقافهم بعدما تمكنوا من الفرار.

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