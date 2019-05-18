الشرطة بالجديدة توقف سيدة وخليلها متلبسين بالخيانة الزوجية

أحمد مصباح – الجديدة

علمت الجريدة من مصادر أمنية مطلعة أن المصالح الشرطية التابعة لأمن الجديدة، أوقفت مساء اليوم السبت، سيدة وخليلها متلبسين بالخيانة الزوجية.

وحسب وقائع النازلة الأخلاقية، فإن رجلا تعقب خلسة، في حدود الساعة الثامنة والنصف من ليلة اليوم السبت، بعد الإفطار الرمضاني، زوجته، إلى أن ولجت إلى منزل سفلي بدرب الهلالي بعاصمة دكالة، عند خليلها الذي يشغل غرفة مستقلة على وجه الكراء. حيث قام الزوج الذي كان يشك في أخلاق زوجته، بمحاصرة البيت بمعية حوالي 10 أشخاص، إلى حين حضور دورية أمنية من الدائرة الأولى، صاحبة الاختصاص الترابي، على رأسها ضابط الشرطة (بوشعيب صابر)، مؤازرا بضابط الشرطة (رشيد رشيشة)، العامل لدى فرقة مكافحة المخدرات، التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية.

هذا، وداهم المتدخلون الأمنيون بتعليمات نيابية، الغرفة المستهدفة، في حدود الساعة الثامنة و45 دقيقة مساءا، حيث أخرجوا رجلا متقدما في العمر رفقة خليلته، السيدة التي تصغره سنا، والتي عمدت إلى إخفاء وجهها بثوب أبيض، ليتم اقتيادهما على متن سيارة الدورية إلى مقر الدائرة الأمنية الأولى، حيث وضعتهما الضابطة القضائية تحت تدابير الحراسة النظرية. حيث ستحيلهما بمعية الإجراء المسطري الجزئي الذي أنجزته، على فرقة الأخلاق العامة، لمواصلة البحث القضائي.

هذا، فإن الدائرة الأولى التي باشرت التدخل الأمني، وقامت بإيقاف السيدة وخليلها، تؤمن، ابتداء من الساعة التاسعة من ليلة اليوم السبت، مهام مصلحة المداومة.

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