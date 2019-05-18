بنك المغرب: الورقة النقدية المخلدة للذكرى60 غير قابلة للتداول

نُشر بتاريخ :  2019-05-18 - 23:28
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هبة بريس - و م ع

أكد بنك المغرب أن الورقة النقدية التذكارية المخلدة للذكرى الستين لتأسيس البنك، والتي تتداول مواقع التواصل الاجتماعي صورا لها، غير قابلة للتداول وليست لها أية قوة إبرائية ولا تحمل أية إشارة إلى العملة الوطنية.

وذكر بلاغ للبنك أن الأمر يتعلق بورقة تذكارية أنتجها بنك المغرب بهذه المناسبة، مشيرا إلى أن الرقم 60 الذي تحمله هو إشارة إلى الذكرى التي تخلدها وليس إلى أي قيمة مالية.

وأورد البلاغ أنه تم أيضا سك ميدالية تذكارية من طرف بنك المغرب غير قابلة للتداول وتخلد لنفس المناسبة.

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