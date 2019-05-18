إلغاء صفقة مطار فاس – سايس للنظافة تورط كاتبا بمجلس جماعة فاس

ع محياوي – هبة بريس

أفادت مصادر ” هبة بريس ” أن المكتب الوطني للمطارات ألغى صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة و التي سبق ان فاز بها كاتب بمجلس جماعة فاس، و جاء الغاء الصفقة حسب ذات المصدر، بعد الضجة التي أحدثتها جل وسائل الاعلام حول الصفقة المشبوهة حسب ذات المصدر ، و وجهت من خلال ذلك جمعيات من المجتمع المدني وبعض الفعاليات السياسية في اتصالها بـ ” هبة بريس ” على ضرورة تطبيق القانون في حق كاتب بمجلس جماعة فاس صاحب شركة النظافة المتورط في ربط مصالحه بالجماعة انطلاقا برط المسؤولية بالمحاسبة و العمل على اتخاد الاجراءات القانونية في هذا الموضوع وفق ما ينص عليه القانون بعيدا عن المجاملة أو المحاباة على حد تعبير ذات المصادر ومطالب بفتح تحقيق فوري في النازلة .

و أضاف ذات المصدر، أن المكتب الوطني للمطارات ألغى الصفقة في ظرف اقل من ستة أشهر مع شركة ذات الكاتب بمجلس جماعة فاس، بسبب تماطله في عدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الضمان الاجتماعي و عجزه عن أداء ما يناهز 33 مليون لنفس الصندوق و ذلك بعد ان وضع الاصل التجاري لشركة TOUT PROPRETE”،و التي هي في ملكيته حسب ذات المصدر .

و من المنتظر وفق ذات المصدر، أن ينهي صاحب شركة النظافة مهامه بالمطار، مع نهاية شهر ماي الحالي، و ذلك لفتح المجال لشركة أخرى في الميدان لتدبير شؤون النظافة بمطار فاس- سايس، حيث تبين أن صاحب الشركة واجه مشاكل كبيرة في شركته التي عجزت في تدبير مرفق المطار خصوصا مع الضجة التي أحدثتها وسائل الاعلام مؤخرا .

متحدث لـ ” هبة بريس ” قال أن الكاتب بمجلس جماعة فاس يرجح ان يكون قد تخلى عن الصفقة و ذلك بعد أن وجد نفسه محاصرا بقانون التنظيم الجماعي 14/ 113 و خاصة المادة 64 و 65 و التي تمنع على منتخب ان يستغل منصبه و يزاول مهام نفعية داخل مرافق جماعة منتخب بها .و التي يبدو ان والي جهة فاس – مكناس تأخر في اتخاذ القرار القانوني بإحالة ملفه على المحكمة الادارية كما هو معمول به في قانون التنظيم الجماعي الجديد.

إلغاء صفقة مطار فاس – سايس هي في حد ذاتها يلفها غموض وجب على المكتب الوطني للمطارات الكشف عن حيثيات قرار الالغاء، و كان على مجلس جماعة فاس ان يصدر بلاغا للرأي العام المحلي و الوطني في موضوع تورط أحد أعضاء مكتبه في تنازع المصالح، فيما ظل الصمت يلاحق الجميع ،مع العلم ان القضية أخذت بعدا إعلاميا حيث انكشفت الأمور و عجلت بالجميع إنهاء الفضيحة بأقل الاضرار و هو إلغاء الصفقة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0