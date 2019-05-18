يوم دام في طنجة.. قتيل وضحايا بينهم اسباني في حادثة سير مفجعة

نُشر بتاريخ :  2019-05-18 - 20:43
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

لازالت حرب الطرق بمدينة طنجة تحصد مزيدا من الارواح ، حيث تم تسجيل ازيد من ثلاثة حوادث مميتة في يوم واحد ،  آخرها قبيل آذان المغرب على مستوى طريق اشقار اسفرت عن مصرع شخص واصابة آخرين بينهم اسباني .

تفاصيل الحادث المفجع تعود الى اصطدام اربع دراجات نارية كانت تقوم بجولة سياحية في المنطقة المذكورة بسيارة مسرعة ، مما تسبب في مقتل شخص واصابة زملائه بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على اثرها صوب المستشفى .

وفور اخطارها هرعت عناصر الوقاية المدنية التي عملت على اخماذ حريق شب في احدى الدراجات النارية نتيجة قوة الاصطدام ونقل المصابين صوب المستشفى ، فيما باشرت المصالح الامنية تحقيقاتها لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية .

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