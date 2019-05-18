العثماني :” في فترة الصعوبات يظهر نبوغ وابداع الشعوب والدول ” !

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

قال سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، إن حزب العدالة والتنمية لايفكر في الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2021 ، بقدر مايفكر في خدمة البلد حسب تعبيره .

واضاف العثماني الذي كان يتحدث صباح اليوم السبت امام مناضلي حزبه في اجتماع اللجنة الوطنية لـ”البيجيدي” بمقره المركزي بالرباط، انه “في الوقت الذي يفكر فيه البعض بانتخابات 2021، نحن نفكر في كيفية خدمة بلدنا، وكيف سنواجه الإشكالات التي تواجه المواطنين والمواطنات، أكثر مما نفكر في انتخابات مقبلة، ومن أراد أن يفكر فيها شغلوا هداك”.

و اردف العثماني ان تقديم الحصيلة الاقتصادية خلق ارتياحا لدى العديد من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمواطنين ، وهو ماتعزز بالاتفاق الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين والمركزيان النقابية من جهة والاتحاد العام لمقاولات المغرب .

واعتبر العثماني ان حزبه وفى الى حد مقبول بشعاره القائم على مبدا “الانصات والانجاز” ، حيث وعد بمضاعفة الجهود مستقبلا من اجل تحسين الارقام ، لافتا الى ان الظروف الدولية والاقليمية تشهد صعوبات ، قائلا :” في وقت الصعوبات يظهر نبوغ وابداع شعب من الشعوب ودولة من الدول ” .

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