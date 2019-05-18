سابقة بسطات… احداث مركز للغات الأجنبية لأبناء المدرسة العمومية بالمجان “فيديو”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

انسجاما مع مضامين الرؤية الاستراتيجية 2015/2030 التي تروم من خلال المشروع الثالث عشر جعل التمكن من اللغات وتنويعها رافعة أساسية لبناء شخصية المتعلم، وتقوية الاندماج السوسيو ثقافي والانفتاح على الثقافات المختلفة، اتخذت المديرية الاقليمية للتعليم بسطات على عاتقها انجاح هذا المشروع المجتمعي والعمل على تفعيل مضامينه من خلال اعطاء الانطلاقة بالمركز الاقليمي للغات بالثانوية التأهيلية مولاي اسماعيل مفتوحا في وجه كافة الفئات العمرية من التلاميذ والتلميذات والأسلاك الدراسية من أجل الاستفادة من دروس نظرية تمكن من تعلم قواعد اللغات الأجنبية (فرنسية، اسبانية، انجليزية، ألمانية، ايطالية)، إضافة إلى أنشطة مختلفة ومتنوعة على شكل ورشات فنية ومشاهد مسرحية ومقطوعات موسيقية وأناشيد تربوية باللغات المختلفة، بهدف تنمية الذوق اللغوي وتحبيب المتعلمات والمتعلمين في الانفتاح على اللغات المتباينة وتعزيز ميولاتهم واختياراتهم انطلاقا من المكتسبات اللغوية والثقافية المحفزة.

المدير الاقليمي للتعليم بسطات محمد زروقي، أكد على أن نتائج التعلم الأولية أبانت عن اكتساب سريع لمبادئ اللغة وتجاوب ايجابي مع آليات التواصل بها، وهي محفزات اعتبرها المسؤول الاقليمي عن قطاع التعليم تحذو لتعزيز مبادرة المراكز اللغوية، وتوسيع قاعدة المبادرة لتشمل مؤسسات أخرى تسمح بإتاحة الفرصة لانفتاح تلامذة الجماعات الترابية المختلفة على اللغات الأجنبية والنهل من معينها المشرئب عل السبل المتنوعة لاقتصاد المعرفة.

وأضاف محمد زروقي أن البنية المادية لهذا المركز تضم مكتب للإدارة ومكتبة للغات وفضاء الوسائل التعليمية، وحجرات دراسية لاحتضان اللغات السالفة الذكر، مشيرا أن المستفيدين من التلاميذ والتلميذات ناهز 600 مستفيد ومستفيدة، إذ بلغ عددهم في اللغة الفرنسية 187، وفي اللغة الانجليزية150، وفي اللغة الاسبانية 76، وفي اللغة الايطالية 81، فيما بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من اللغة الالمانية89.

كاميرا هبة بريس قامت بجولة بهذا المركز التقته خلالها بمديره عبد الاله مونسيفي وعدد من الاطر التربوية وبعض التلاميذ المستفيدين وأعدت الربورطاج التالي :

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