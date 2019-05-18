“بتقنية البث المباشر “..هذا هو الكوميدي الذي وَثّق اعتداء شرطي عليه بالدار البيضاء

هبة بريس - الرباط

نشر الكوميدي المغربي المقيم بفرنسا، أمين الراضي اليوم السبت شريط فيديو عبر تقنية المباشر على حسابه بموقع “فايسبوك” يدعي فيه تعرضه للضرب من طرف رجل امن برتبة مقدم شرطة .

وظهر الكوميدي المغربي على تقنية البث المباشر بموقع فايسبوك في صراع مع رجل الامن مدعيا انه تعرض لاعتداء ارغمه على تشغيل كاميرا هاتفه بالقول “لقد صدمت ، في عام 2019 ، ضربني هذا الشرطي “.

الفيديو انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي حيث قام متتبعو الفكاهي بمشاركة البث الحي على الفور لما اعتبره تنديدا بااسلوك غير المقبول منزطرف الشرطي .

وينص القانون على عقوبة بالسجن تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 3 سنوات ، وكذلك غرامة تتراوح بين 2000 إلى 20،000 درهم ، إلى أي شخص يوزع الصور دون إذن الشخص المصور.

و فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، زوال اليوم السبت، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الاتهامات المنسوبة لشرطي يعمل بولاية أمن الدار البيضاء، والتي يوثقها شريط فيديو تم بثه مباشرة على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، يظهر فيه شخص يدعي تعرضه لاعتداء جسدي ولفظي من قبل الشرطي المذكور.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنها تفاعلت بسرعة وجدية مع مضمون هذا التسجيل المباشر، الذي يدعي صاحبه أن شرطيا بمنطقة أمن البرنوصي عرضه للسب والشتم المقرون بالعنف الجسدي أثناء توقيفه بالقرب من قنطرة تيط مليل بالدار البيضاء، وذلك قبل أن يظهر المقطع احتكاكا بين الطرفين أثناء محاولة ناشر الفيديو تصوير وجه الشرطي.

وأضاف المصدر ذاته أنه في مقابل البحث القضائي الذي تشرف عليه السلطات القضائية المختصة، باشرت المفتشية العامة للأمن الوطني بحثا إداريا موازيا لتحديد أية تجاوزات مهنية منسوبة لموظف الشرطة، وذلك في أفق ترتيب المسؤوليات والجزاءات التأديبية على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث المنجزة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0