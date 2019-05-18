مصرع شخص واصابات خطيرة في انقلاب سيارة أجرة بطنجة(صور)

.اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون، في حادثة سير خطيرة وقعت صباح السبت، على مستوى منطقة مالاباطا بمدينة طنجة ، حسب ما افادت به مصادر من عين المكان.

ذات المصادر اكدت ان الحادث وقع جراء انقلاب سيارة أجرة كبيرة، كانت تقل 6 راكبين متجهين نحو مدينة الفنيدق، حيث لفظ سائق السيارة انفاسه الاخيرة اثناء نقله صوب مستشفى محمد الخامس الجهوي .

وأصيب خمسة اشخاص كانوا على متن سيارة التجرة لاصابات خطيرة في انحاء من متفرقة احيلوا على اثرها على مصلحة المستعجلات لتلقي الاسعافات الضرورية .

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