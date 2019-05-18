إحباط تهريب 39 ألف أورو عبر معبر باب سبتة

هبة بريس

قامت عناصر الجمارك بمعبر باب سبتة، اليوم السبت 18 ماي، بإحباط محاولة تهريب 39 ألف أورو دون الحصول على تصريح من لدن المؤسسات المالية المختصة المكلفة بالترخيص بإخراج العملة الصعبة.

وأفاد مصدر جمركي أن عناصر الجمارك بمنطقة المغادرة بمعبر باب سبتة عثرت على هذا المبلغ المالي بالعملة الصعبة، الذي توازي قيمته أكثر من 421 ألف درهم مغربي، خلال عملية مراقبة روتينية للسيارات المتوجهة نحو مدينة سبتة المحتلة.

وأوضح المصدر نفسه أن تفتيشا دقيقا لسيارة خفيفة مرقمة بإسبانيا، بعد الاشتباه في تصرفات سائقها، أسفر عن العثور على هذه الأموال في مخبئ معد على مستوى لوحة التحكم.

وقد تمت إحالة سائق السيارة، مغربي مقيم بالخارج، على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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