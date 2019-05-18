حنان الفاضيلي تفجر منتجع مزاغان ضحكا في ليلة رمضانية ساحرة

هبة بريس: القسم الفني

نظم منتجع مزغان سهرة فنية كوميدية ليلة أمس الجمعة للفنانة حنان الفاضيلي التي فجرت القاعة ضحكا.

الحفل الذي عرف حضور مئات معجبي الفنانة الكوميدية رقم واحد بالمغرب كما عرف حضور ثلة من نجوم الفن أمثال نجاة رجوي و نور و الإعلامي يسرى المراكشي بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام الوطنية.

و استطاعت حنان فضيلي في تفجير استمالة غالبية الحضور بعرضها الساخر و الذي دام زهاء ساعتين و تناول عدة مواضيع اجتماعية في فقرات مختلفة اثث الامسية برونق فكاهي بامتياز .

و في ختام الحفل اثنت نجمة الكوميديا المغربية على طاقمها برئاسة ابيها عادل الفاضيلي و على جمهورها و على منتجع مزغان الذي استدعاها لإحياء هذا الحفل .

يذكر أن منتج مزغان دأب كل شهر رمضان تنظيم حفلات فنية تتماشى و خصوصية هذا الشهر الكريم، حيث أحيا الأسبوع الفارط الفنان با جدوب أمسية ملحونية أندلسية بامتياز.

كما اعتاد المنتجع على تنظيم ليالي مزغان في الأيام العادية و التي أحياه فنانون عالميون أمثال الشاب خالد، وائل كفوري، ماجد المهندس، نانسي عجرم …و آخرون.

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