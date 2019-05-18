مكناس.. وقفة احتجاجية ليلا بالشموع للممرضين بحثا عن الإدماج

ع محياوي – هبة بريس

خاضت التنسيقية المحلية للطلبة والخريجين والممرضين بمكناس، ليلة أول أمس الخميس/الجمعة، وقفة احتجاجية بالشموع بحمرية بالقرب من سينما “كاميرا” وتأتي هاته الخطوة ضمن البرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية الوطنية للطلبة والخريجين والممرضين بالمغرب.

وقد رفع المحتجون شعارات مناهضة للتعاقد بشتى أنواعه، لا سواء مع الجماعات المحلية أو مع جمعيات المجتمع المدني، والمطالبة بالملف المطلبي بإدماج جميع الخريجين المعطلين الذين تجاوز عددهم 5000 في ظل خصاص مهول.

وطالب المحتجون في وقفتهم بالتسريع في إخراج الماستر المتخصص والماستر البيداغوجي من أجل الرقي والمضي قدما بمهنة التمريض في المغرب للوصول الى ما وصلت اليه الدول المتقدمة على غرار كندا والمنيا وبإحداث هيئة وطنية للممرضين وتقني الصحة في ظل العشوائية والتطفل الذي تعاني منه مهنة التمريض ولحماية صحة أبناء الشعب أيضا.

كما رفعوا شعاراتهم للتعبير بإخراج مصنف الكفاءات والمهن الى حيز الوجود في ظل شبح المتابعات القضائية الذي يطاردهم في كل لحظة، فكثيرا ما تردد على مسامعهم إيداع ممرض أو ممرضة في السجن وإحالة ممرض أو ممرضة على المجالس التأديبية وكل ذلك راجع بالأساس الى غياب مصنف الكفاءات والمهن، حسب تعبيرهم.

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