سرقة سيارة الحارس الشخصي للملك الحسن الثاني بطريقة هوليودية بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان مختلف الاجهزة الامنية بمدينة مراكش عاشت حالة استنفار يوم امس الجمعة، بعد سرقة سيارة الحاج محمد المديوري الحارس الخاص للمغور له الملك الحسن الثاني، من امام مسجد الانوار بشارع علال الفاسي.

وحسب نفس المصادر، بعد دخول الحاج محمد المديوري للمسجد لأداء صلاة الجمعة، استفرد اربعة اشخاص بسائقه الخاص الذي كان ايضا رجل امن سابق، حيث اشبعوه ضربا قبل ان يجردوه من مفاتيح سيارة المسؤول الامني، من نوع “رونج” موديل 2018، ويلوذوا بالفرار وسط ذهول بعض من تابع عملية السرقة العنيفة والمثيرة.

واضافت نفس المصادر، ان ولاية امن مراكش جندت مختلف عناصرها من اجل الوصول لافراد العصابة الاجرامية، كما كامت بتفحص كاميرات المراقبة المتبثة بشارع علال الفاسي ومحيط الجريمة، إلا انها وجدت معطلة.

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