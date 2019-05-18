آزارو يهنئ المحترفين المغاربة بعد تتويجاتهم الأخيرة

هبة سبور – شفيق عنوري

هنأ الدولي المغربي وليد آزارو، مهاجم الأهلي المصري، المحترفين المغاربة في الدوريات العالمية، بعد التتويجات التي حققوها مؤخرا.

ونشر آزارو صورة لحمد الله وأمرابط، لاعبا النصر السعودي، أثناء احتفالهما بلقب الدوري، كما نشر صورة للمهدي بنعطية، الذي حصد لقب كأس أمير قطر.

وقدم آزارو التهنئة لمغاربة أياكس، حكيم زياش ونصير مزراوي وزكرياء لبيض، بعد تحقيقهم ثنائية الدوري والكأس بهولندا.

وهنأ لاعب الدفاع الحسني الجديدي السابق، مواطنه الآخر، يونس بلهندة، لاعب غلطة سراي، بعد التتويج بلقب كأس تركيا.

ويقترب آزارو من التتويج بلقب الدوري المصري، حيث يتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 73 نقطة.

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