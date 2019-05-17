خبراء مغاربة يشاركون بالدورة الأولى لملتقى دولي حول ”التحكيم“

هبة بريس ـ الرباط

تنظم المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم الرباط الدورة الأولى لملتقى دولي حول التحكيم بإسطنبول بتركيا يومي 20 و21 يوليوز المقبل.

ومن المرتقب أن يشارك في المؤتمر خبراء ومحكمون دوليون ومحامون من دول عربية وأجنبية. كما ستناقش الدورة الأولى للملتقى الإشكاليات المرتبطة بالتحكيم الدولي وخاصة ما يتعلق بتنفيذ الاحكام الصادرة عن مؤسسات التحكيم الدولية من طرف الدول والمؤسسات العمومية التي صدرت في حقها هذه الاحكام.

وينتطر أن يناقش الملتقى كذلك الإشكاليات المرتبطة بالتحكيم الإلكتروني إضافة إلى أنه سيسلط الضوء على الآليات الجديدة لتنفيذ المقررات التحكيمية الصادرة عن المراكز الدولية المتخصصة في التحكيم الالكتروني وخاصة ما يتعلق بمنازعات التجارة الالكترونية.

كما سيتطرق لاشكاليات التحكيم المرتبطة بمنازعات الملكية الفكرية الدولية والتي ستشكل أحد المحاور الرئيسة التي سيناقشها الملتقى. وقد استدعت المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم الرباط لهذا الغرض خبراء متخصصين في المجال وبينهم خبراء مغاربة.

الملتقى سيكون مناسبة ايضا لدراسة المعوقات التي تحول دون تطور التحكيم وخاصة التحكيم المؤسساتي بالدول النامية وبينها الدول الافريقية.

وستصدر عن الملتقى توصيات ومقترحات حول تنفيذ مقررات المؤسسات الدولية للتحكيم وتلك المتعلقة بالتجارة الالكترونية ومنازعات الملكية الفكرية وأخرى تحث الدول وخاصة النامية على تشجيع اللجوء للتحكيم في المنازعات التجارية ومنازعات الاستثمار لما للتحكيم من دور مركزي في دعم مناخ الاعمال بهذه الدول وفي كل الدول.

وتعتبر المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم الرباط التي يوجد مقرها الرئيس بالمغرب مؤسسة تحكيم دولية تشتغل على قضايا التحكيم والوساطة بالمغرب وباقي دول العالم وخاصة افريقيا. وتضم في عضويتها خبراء ومحكمون دوليون ومحامون مغاربة وأجانب .

و يشار الى أن المغرب صادق على اتفاقية نيويورك 1958 بشأن الاعتراف بالمقررات التحكيمية الاجنبية وتنفيذها سنة 1960 وعلى اتفاقية البنك الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني دول اخرى سنة 1966 وهي الاتفاقية المعروفة باتفاقية واشنطن

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