الـODT : نحن امام واقع اجتماعي واقتصادي أسود غارق في الديون

هبة بريس ـ الرباط

توقف علي لطفي ردا على حصيلة نصف الولاية الحكومية عند الشق الاجتماعي حيث اكد أنها حصيلة هزيلة جدا راكمت اختلالات عميقة من الحكومة التي سبقتها.

وقال لطفي، ” أننا اليوم أمام أرقام صادمة وواقع اجتماعي واقتصادي أسود غارق في الديون والكساد والاختلالات الاجتماعية، مبرزا أن الحصيلة الاجتماعية الهزيلة كان لها انعكاس سلبي على المستوى الاقتصادي والمالي، على اعتبار أن الأداء السياسي والمالي للحكومة كان ضعيفا جدا وهو ما أدى إلى تراكم ديون ثقيلة على المغرب والتي سيؤدي المواطن المغربي عنها الثمن لسنوات طويلة.

وقال الكاتب العام لـ “ODT”، “مجموعة من الدراسات والتقارير الدولية أكدت أن ظاهرة الفقر والعطالة في المغرب في ارتفاع مستمر وذلك ناتج عن إفلاس الاقتصاد وعدم القدرة على خلق فرص شغل كافية”، مضيفا “الأرقام الهزيلة التي قدمها رئيس الحكومة تتنافى مع تصريح وزير الشغل الحالي الذي سبق وأعلن أن الحكومة ستعمل على خلق مليون و200 ألف منصب شغل، وهو ما يؤكد أن وعود الحكومة لم تترجم على أرض الواقع وتبقى مجرد شعارات انتخابية أكثر منها استراتيجية وطنية”.

و يضيف علي لطفي حسب الموقع الرسمي للبام ” على مستوى الأمن الغذائي والماء الصالح للشرب رسمت منظمة التغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة صورة قاتمة عن الوضع المعيشي في المغرب، حيث رصدت تفشي نقص في التغذية لدى المغاربة، مؤكدة أن حوالي مليون و400 ألف مغربي يعانون من نقص في التغذية”، مبرزا “هناك تقارير أخرى صادرة عن منظمات دولية أكدت أيضا أن فجوة الفوارق الطبقية الاجتماعية اتسعت بشكل مخيف وتضاعفت خلال الحكومة السابقة والحالية”.

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