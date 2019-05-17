والي جهة بني ملال – خنيفرة يعزل أعوان سلطة بسبب البناء العشوائي

هبة بريس ـ بني ملال

هبة بريس – بني ملال

اتخذت السلطات الاقليمية بولاية جهة بني ملال – خنيفرة في شخص ” خطيب الهبيل ” إجراءات تأديبية في حق سبعة أعوان سلطة تم ثبوت تورطهم في ملفات لها صلة بالبناء العشوائي، حيث تم عزل خمسة أعوان منهم و انهاء الخدمة بسبب تقاعسهم عن تأدية مهاهم، وغض الطرف عن ظاهرة البناء العشوائي.

ويأتي هذا الإجراء، وفق مصادر خاصة لـ ” هبة بريس “، في سياق الوقوف على كل التصرفات اللامسؤولة لبعض المساهمين في تنامي ظاهرة البناء العشوائي التي كانت لها آثر سلبي على المنطقة، سواء على المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو على المشهد العمراني للمدن والمراكز بإقليم بني ملال .

وحسب ذات المصدر، فقد تمت مباشرة الإجراءات القانونية في حق عدد من المخالفين في ميدان التعمير والمجزئين السريين، طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير وكذا القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

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