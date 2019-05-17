تارودانت : مقتل طفل ب” ساقية” والسكان ينتظرون رفع الضرر

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي طفل ( 5 سنوات ) مصرعه ، بعد غرقه مساء أمس الخميس 16 ماي الجاري ، ب ” ساقية مائية ” بمنطحة ” المحيطة ” بمدينة تارودانت .

وكان الطفل ( م .ه) قد اختفى على الانظار، بعدما كان يلهو بالقرب من مزل عائلته بحي بوفرة بالمحيطة، قبل ان يشرع والديه بالبحث عنه مع الجيران، قبل أن يكتشفو جثته هامدة وسط المياه بإحدى السواقي القريبة من الحي المذكور.

وسبق لسكان الحي بوفرنة بالمحيطة، أن نبهوا الجهات المسؤولة من سلطات ومجلس منتخب، بخطورة تواجد تلك الساقية بالقرب من سكناهم، وان الوضع قد تسبب أكثر من مرة في مأساة، خصوصا ان الاطفال يتوجهون للساقية كلما إشتد الجو حرا بالمدينة.

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