مستشفى 20 غشت بأزرو يجري عملية نوعية ناجحة لطفلة على مستوى الرئة

ع محياوي – هبة بريس

حقق طاقم طبي بمستشفى 20 غشت بأزرو اقليم افران، نجاحا كبيرا بعد اجرائه عملية جراحية على مستوى الرئة لطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وذلك لاستئصال كيس مائي كبير الحجم .

واعتبر الطاقم الطبي هذه العملية الجراحية هي الأولى من نوعها عند الأطفال على مستوى الصدر والرئة في الإقليم و تنضاف إلى 3 عمليات جراحية على مستوى الكبد أجريت لأطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و 14 سنة استهدفت إزالة الأكياس المائية و هي خطوة تمثل تقدما مهما و تسجل انجازا طبيا لمستشفى 20 غشت بأزرو .

هذا و يجدر الإشارة إلى أن الأكياس المائية هي ناتجة عن طفيليات تنتشر في الأماكن التي تعرف تربية المواشي و أنها تستدعي التدخل الجراحي في الحالات التي تكون فيها الأكياس من حجم كبير خصوصا على مستوى الكبد أو الرئة.

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