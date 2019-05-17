انطلاقة برنامج التعليم الأولي المدعم ببرشيد

هبة بريس - الدار البيضاء

هبة بريس – الدار البيضاء

في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، و تحت شعار ” التعليم الأولي رافعة للتنمية المتوازنة و عماد تأهيل الرأسمال البشري”، أعطى نور الدين أوعبو عامل إقليم برشيد يومه الجمعة 17 ماي 2019 ، في إطار تخليد الذكرى 14 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، الانطلاقة الفعلية لمحور تعميم التعليم الاولي الخاص بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بفضاء التعليم الاولي بجماعة سيدي رحال الشاطئ .

و جرت مراسيم انطلاقة هذا الورش التربوي و التعليمي الذي أشرف عليه عامل إقليم برشيد بحضور عدد من البرلمانيين و رؤساء الجماعات الترابية بالإضافة إلى رؤساء المصالح الخارجية و العديد من الفعاليات الإقليمية و المحلية.

وتشكل عملية دعم التعليم الأولي بالوسط القروي محورا أساسيا ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وخاصة برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بحيث يمثل التعليم الأولي مرحلة أساسية في تنمية القدرات الفردية للأطفال ويساعد على محاربة الهدر المدرسي والتشجيع على التمدرس والاندماج السلس في التعليم الابتدائي.

ويتجسد تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في رصد الاعتمادات المالية اللازمة خصوصا فيما يتعلق بأشغال البناء أو التهيئة وإعادة التأهيل والتجهيز وتغطية تكاليف تسيير الوحدات لمدة سنتين فيما ستتولى كل من المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي ومؤسسة زاكورة في شراكة تسيير هذه الوحدات وتنشيطها وجعلها فضاءات للتواصل مع الساكنة و التأطير والتعبئة.

وكانت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم برشيد قد صادقت في اجتماعها ليوم 12 مارس 2019 على البرنامج الخاص بالتعليم الأولي برسم سنة 2019 حيث سيتم تهيئة و تجهيز 16 وحدة للتعليم الاولي لفائدة 420 طفل دون سن التمدرس تغطي 10 دواوير إلى جانب تخصيص اعتماد مالي لتسييرها لمدة سنتين و كل ذلك بكلفة إجمالية بلغت مليونان و 640 الف درهم.

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