طنجة ..توقيف المتهم الرئيسي في قتل الدركي شهيد الواجب

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي اليوم الجمعة من توقيف سائق السيارة الذي تسبب في مصرع دركي يوم الثلاثاء المنصرم إثر دهسه بالسيارة بمنطقة سيدي قنقوش.

المعني بالأمر يدعى “م.ف” ويلقب بـ “توزتوز”، وقد تم توقيفه في أرض خلاء بطنجة البالية بعد أن فر إلى وجهة غير معروفة إثر تسببه في الحادثة، في حين تم العثور على سيارته في وقت سابق في مكان قريب من مسرح الحادث.

وكانت عناصر الدرك الملكي قد تمكنت من توقيف شخص كان برففة المتهم الرئيسي في مصرع الدركي شهيد الواجب ، الذي فر الى وجهة مجهولة مباشرة بعد الحادثة.

يشار الى ان الدركي الضحية كان يقوم بواجبه المهني من خلال مراقبة السرعة بواسطة الردار رفقة زميله بمنطقة سيدي قنقوش ضواحي طنجة ، وخلال محاولته تحرير مخالفة بسبب السرعة التي كانت تسير بها السيارة، رفض السائق التوقف ودهسه قبل الفرار إلى وجهة غير معلومة.

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