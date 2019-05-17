المجاوي يدخل في الاضراب عن الطعام احتجاجا على عزله

هبة بريس ـ الرـــاط

أشعر المعتقل محمد المجاوي ادارة سجن تطوان أنه سيدخل في اضراب على الطعام انذاري لمدة ثلاثة ايام، احتجاجا على عزله عن باقي رفاقه، اذ يتواجد وحيدا في سجن تطوان .

وفي السياق ذاته أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ عممته، عن تلقيها لخبر ” عزم ” محمد المجاوي خوض إضراب عن الطعام للمطالبة بالحاقه بباقي رفاقه بسجن طنجة 2، وكذا المطالبة بتجميع كافة معتقلي حراك الريف بسجن واحد، وهي أحد المطالب الأساسية التي طالما نادى بها المعتقل المذكور.

واستنكرت الجمعية من خلال ذات المصدر، ” تفريق المعتقلين على خلفية حراك الريف على أكثر من 11 سجنا، حيث لم يتردد رفاق « عزيز الغالي » بمطالبة الجهات المختصة على تجميع كافة المعتقلين في سجن واحد لتقريب من أسرهم في أفق إطلاق سراحهم. ”

كما طالب حقوقيو تطوان من خلال ذات البلاغ إلى » الاستجابة الفورية لمطالب المعتقل « محمد المجاوي » وكذا السماح للفرع بزيارته من أجل الإطلاع على وضعه عن قرب

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