ارتفاع في حركة المسافرين بالمطارات الوطنية خلال أبريل 2019

هبة بريس ـ الرباط

استقبلت مختلف المطارات الوطنية ما مجموعه مليونين و307 ألفا و558 مسافرا خلال شهر أبريل الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 64ر14 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018.

وأفاد المكتب الوطني للمطارات في بلاغ له بأن أغلبية مطارات المملكة قد حققت نسب نمو من رقمين: مطارات مراكش (+ 13ر24 في المائة )، الرباط -سلا (+ 22ر19 في المائة ) طنجة (+ 11ر19 في المائة )، الناظور (+ 89ر16 في المائة )، أكادير (+ 73ر10 في المائة ) وفاس – سايس (04ر10 في المائة ).

و ذكر البلاغ أن حركة النقل الداخلية شهدت نموا قويا بنحو 15ر30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2018 ، إذ وصلت إلى 246ر313 مسافرا، مشيرا إلى أنه مع استقبال مليون و 994 الف و 312 مسافر، ارتفعت حركة النقل الجوي الدولي بدورها بنسبة 53ر12 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

و شهدت السوق الأوروبية ، التي تمثل أكثر من 80 في المائة من إجمالي حركة النقل الجوي الدولي، ارتفاعا هاما بنسبة 46ر12 في المائة، والأمر نفسه بالنسبة لأسواق الشرق الأوسط والشرق الأقصى وأمريكا الشمالية على التوالي بنسبة + 75ر23 في المائة و + 83ر18 في المائة.

وخلال نفس الشهر، تم تسجيل 654ر17 حركة للطائرات، بزيادة قدرها 68ر12 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. و بلغت حصة مطار محمد الخامس 41ر43 في المائة من هذه الحركة، يليه مطار مراكش المنارة بنسبة 01ر23 في المائة، وأكادير المسيرة بنسبة 81ر7 في المائة.

و شهدت حركة الطائرات التجارية، التي حلقت فوق المجال الجوي المغربي خلال شهر أبريل تطورا بنحو 3ر2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية لتستقر بالتالي في 19 ألف و 173 حركة.

أما حركة الشحن فسجلت خلال شهر ابريل الماضي زيادة هامة بلغت 93ر18 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ بالتالي 8.923,50 طن في ابريل 2019 مقابل 7.503,19 في أبريل 2018.

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