فريق برلماني يطالب بمهمة استطلاعية حول تعثر أشغال بناء وتجهيز مستشفيات عمومية

هبة بريس ـ الرباط

طالب اليوم الجمعة 17 ماي 2019، الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة من رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بتكليف لجنة للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول” تعثر أشغال بناء وتجهيز مستشفيات عمومية” ، وذلك طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، ولاسيما المادة 107منه.

وأكد الفريق النيابي البامي في رسالته، أن “الهدف من هذه المهمة الاستطلاعية هو الاطلاع على أسباب التعثر الذي تعرفه مشاريع مستشفيات برمجتها وزارة الصحة منذ سنوات من حيث إنجاز بعض البنيات الاستشفائية أو تجهيزها بالمعدات اللازمة للاشتعال والشروع في استقبال المرضى، ويتعلق الأمر بمستشفى فحص أنجرة بطنجة ، والمستشفى المحلي بأولماس ، والمستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة، ومستشفى بلدية تيسة بإقليم تاونات، والمستشفى الإقليمي لسيدي إفني. وهي مستشفيات من خمس جهات مختلفة، على سبيل المثال لا الحصر، تعرف عرضا صحيا غير قادر على تلبية حاجيات وانتظارات المواطنين، مما يسائل القطاع المعني في طريقة تدبيره للشأن الصحي ومدى قدرته على تحقيق الحق في الصحة المنصوص عليه دستوريا”

وأضاف الفريق، أنه يود من خلال هذه المهمة الحصول على توضيحات وإجابات بخصوص: حجم الميزانيات المرصودة لهذه المشاريع ومستوى صرفها؟ والأسباب المباشرة وغير المباشرة في التعثر الذي تعرفه هذه المشاريع؟ وتحديد مسؤوليات كل طرف من الأطراف المتدخلة في العملية؟ والاطلاع على التدابير والإجراءات المتخذة لتسريع تنفيذ هذه المشاريع؟.

و يضيف الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، إلى أن اللجنة يتعين عليها إجراء لقاءات مع كل من السيد وزير الصحة والمسؤولين المحلين على قطاع الصحة، ورئيس المجلس البلدي ومع المقاول المعني بالصفقة، وعند الاقتضاء، يضيف الفريق، الاستعانة بكل من ترى اللجنة فائدة في خبرته.

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