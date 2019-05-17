تقرير: المغرب يتأخر في ترتيب مؤشر سرعة الإنترنت العالمي

هبة بريس ـ الرباط

كشف تقرير صادر من “سبيد تست – SpeedTest “، المقياس العالمي الخاص بقياس سرعة الإنترنت، عن تراجع المغرب بدرجة واحدة في التصنيف الشهري في المؤشر الخاص بسرعة الإنترنت ذات النطاق العريض، حيث أصبح يحتل المرتبة 120 عالميا بين 179 دولة.

بالمقابل وحسب نقس المقياس العالمي، ارتقى المغرب ثلاث درجات فقط في تقرير أقوى شبكات الجيل الثالث والرابع للإنترنت، واحتل المرتبة 60 عالميا من أصل 138 دولة، شملها تصنيف موقع “سبيد تست”، الذي يعتبر مرجعا في معيار تدفق الإنترنت وسرعتها في العالم.

وجاء في التقرير الشهري للموقع الأمريكي، أن معدل سرعة الإنترنت في الجيل الرابع للهواتف المحمولة بلغ بالمغرب، خلال شهر أبريل الماضي، 25.31 ميغابايت في الثانية بالتحميل (Download)، و 11.23 ميغابايت في الثانية للرفع (Uploads)، في حين بلغ المتوسط العالمي 26.96 بالنسبة للتحميل و 10.40 للرفع في الثانية

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