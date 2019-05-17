سطات.. أسطول لسيارات الاسعاف لدعم الصحة بالعالم القروي

محمد منفلوطي_ هبة بريس

بمناسبة الذكرى 14 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبحضور المنتخبين والسلطات المحلية و المصالح المدنية و العسكرية، وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية و رؤساء الجماعات الترابية المستفيدة ، اشرف عامل اقليم سطات” ابراهيم أبوزيد”، اليوم الجمعة بمقر العمالة مراسيم توزيع خمس سيارات إسعاف مجهزة لفائدة خمس جماعات ترابية بالعالم القروي بالإقليم.

ويتعلق الامر هنا بجماعات ريما وسيدي محمد بن رحال وبني خلوق وسيدي الذهبي وسيدي حجاج و ذلك في إطار برنامج تدارك الخصاص في البنيات والخدمات الاساسية ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .

و يهدف هذا المشروع إلى الاستجابة إلى حاجيات السكان في مجال الولوج للخدمات الصحية، و تقديم الإسعافات الأولية للمرضى و المصابين، و نقلهم إلى مراكز الرعاية الصحية داخل أو خارج الإقليم، و توفير الخدمات الصحية للقرب، بالإضافة إلى تسهيل تنقل النساء الحوامل خاصة في المناطق النائية. وتجدر الاشارة الى ان هذه السيارات المجهزة قد تم اقناءها في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي إجمالي قدر بـ 1650.000 درهم.

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