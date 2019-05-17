طبق من ” السمك” يسمم عائلة بشتوكة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إستقبلت مستعجلات المستشفى المحلي ببيوكرى اقليم اشتوكة ايت باها، مساء أمس الخميس 16 ماي الجاري ، أربعة أشخاص من أسرة واحدة ، بعد تناولهم لوجبة ” سمك “.

ويرجح أن يكون الضحايا قد تعرضوا لتسمم غذائي، بعد تناولهم لوجبة فطور رمضان، بمنزلهم الكائن بحي درب موسى بمدينة بيوكرى، و إحساسهم بوجع في البطن وغثيان، مما استدعى من جيرانهم، نقلهم للمستشفى لتلقي العلاجات.

ولعلى طريقة عرض ” الاسماك” بجنبات الطرق وتحت أشعة الشمس، والافتقاد لأدنى شروط السلامة الصحية، وفي غياب كذلك رقابة الجهات المسؤولة على الصحة وسلامة المنتوجات الغذائية، مما يزيد من مخاطر الاصابة بالتسممات .

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