لقجع يدخل على الخط ويحل أزمة الرجاء والوداد

هبة بريس - القسم الرياضي

بتنسيق بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وبعد تشاور السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة مع الناخب الوطني السيد هيرفي رونار، بخصوص التجمع الإعدادي الخاص بالمنتخب الوطني الأول استعدادا لكاس إفريقيا للأمم، تقرر إجراء تعديل على برنامج بطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الأول، من أجل برمجة الجولتين 29 و30، حيث أصبح كالتالي:

1- إجراء المباراة المؤجلة بين فريقي الوداد الرياضي وأولمبيك خريبكة برسم الدورة 27 يوم 4 يونيو 2019.

2 – باستثناء المباراة المقررة بين نادي الوداد الرياضي وإتحاد طنجة يوم الجمعة 17 ماي 2019 برسم الجولة 29 ، ستجرى باقي مباريات هذه الدورة يومي 8 و9 يونيو 2019، أما الجولة 30 ستقام يومي 14 و15 يونيو 2019.

وجاء تدخل رئيس الجامعة فوزي لقجع , لإعادة المياه لمجاريها وارضاء جميع الخواطر ولتجنب أي قرار كان يمكن أن يتم إتخاده في هذه الضرفية التي تعرف أجواء مشحونة بين الأندية , بحيث أن الرجاء كان قاب قوسين أو أدنى من الإعتذار عن إجراء مبارتيه القادمتين إحتجاجا على عدم اجراء الوداد لمباراته المؤجلة امام اولمبيك اخريبكة .

كما أن الأندية التي تنافس على البقاء كشفت عن امتعاضها من الجدولة الناقصة لمباريات الدوري وما سيترتب عن ذلك من ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص .

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