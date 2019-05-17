الرجاء مهدد بالتوقيف والنزول للقسم الرابع !

هبة سبور

سيكون فريق الرجاء الرياضي مهدد بعقوبات قاسية في حال أصر على مقاطعة مباراة الجولة 29 وعدم اجراء لقاء المغرب التطواني , بحيث أن قانون الجامعة يفرض خصم نقطة واحدة من سلم ترتيب الرجاء في حالة تم تنفيذ ذلك دون موافقة الجامعة، هذا بالإضافة إلى خصم ثلاثة أهداف من رصيده مع إنزال غرامة مالية تصل إلى خمسين ألف درهم.

في حالة إصرار مسؤولي الرجاء على مقاطعة مباريات البطولة خلال الدورة الثلاثين أيضا والإعتذار مجددا عن خوض الجولة الأخيرة من الدوري الاحترافي ، فإن قانون الجامعة يعتبر “الانسحاب” في مناسبتين متتاليتين إعتذارا عاما للنادي يستوجب إيقاف الفريق لموسمين رياضيين ، مع توقيف المكتب المسير لسنتين أيضا ، وبعدها يعود الرجاء لمزاولة نشاطه الرياضي انطلاقا من بطولة العصبة (القسم الرابع).

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