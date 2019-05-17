الرجاء مهدد بالتوقيف والنزول للقسم الرابع !

نُشر بتاريخ :  2019-05-17 - 15:51
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة سبور

سيكون فريق الرجاء الرياضي مهدد بعقوبات قاسية في حال أصر على مقاطعة مباراة الجولة 29 وعدم اجراء لقاء المغرب التطواني , بحيث أن قانون الجامعة يفرض خصم نقطة واحدة من سلم ترتيب الرجاء في حالة تم تنفيذ ذلك دون موافقة الجامعة، هذا بالإضافة إلى خصم ثلاثة أهداف من رصيده مع إنزال غرامة مالية تصل إلى خمسين ألف درهم.

في حالة إصرار مسؤولي الرجاء على مقاطعة مباريات البطولة خلال الدورة الثلاثين أيضا والإعتذار مجددا عن خوض الجولة الأخيرة من الدوري الاحترافي ، فإن قانون الجامعة يعتبر “الانسحاب” في مناسبتين متتاليتين إعتذارا عاما للنادي يستوجب إيقاف الفريق لموسمين رياضيين ، مع توقيف المكتب المسير لسنتين أيضا ، وبعدها يعود الرجاء لمزاولة نشاطه الرياضي انطلاقا من بطولة العصبة (القسم الرابع).

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في رياضة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

لقجع يدخل على الخط ويحل أزمة الرجاء والوداد

بتنسيق بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وبعد…