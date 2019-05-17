الرباط.. توقيف سيدة وابنها وبحوزتهما 2585 قرصا مخدرا

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة، من توقيف امرأة وابنها البالغ من العمر 44 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما بالمحطة الطرقية القامرة بمدينة الرباط مباشرة بعد قدومهما على متن حافلة لنقل المسافرين من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور بحوزتهما على 2585 قرصا طبيا مخدرا، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وتندرج هذه القضية، حسب البلاغ، في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مجال مكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

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