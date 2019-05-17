تكوين 3750 متدرج في حرف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية بجهة درعة تافيلالت

سعيد وعشى + زايد جرو – الرشيدية

في إطار تفعيل بنود اتفاقية الشراكة التي ابرمتها غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني – قطاع التكوين المهني في دجنبر 2016 من أجل إنجاز برنامج للتكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية بجهة درعة تافيلالت، تم صباح الاربعاء 15 ماي الجاري بمقر غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت بالرشيدية عقد اجتماع للجنة التتبع للمصادقة على لوائح المتدرجين برسم السنة التكوينية 2018 – 2019 والبالغ عددهم 1600 شاب وشابة والذين سيخضعون للتكوين بالتدرج في مجموعة من الحرف بمختلف مناطق الجهة على مدى 11 شهرا .

وتهدف هذه الاتفاقية الى تكوين ما مجموعه 3370 شابة وشابا على مدى ست سنوات (2016 – 2021 ) في الحرف الواعدة والمتواجدة بالجهة خاصة منها الخياطة التقليدية، الزرابي، المصنوعات الجلدية، النجارة الفنية، الخزف الفخار والحدادة الفنية وكذا الحرف المهددة بالانقراض بالجهة وذلك في إطار أجرأة الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2016 – 2021 في قطاع الصناعة التقليدية .

ولتحقيق اهداف هذه الاتفاقية يمنح قطاع التكوين المهني والقطاع الحكومي المكلف بالصناعة التقليدية إعانة مالية لغرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت قدرها 16 مليون و852 الف و500 درهم لتغطية عمليات الإعلام والتحسيس، والأيام التكوينية لفائدة المكونين ومؤطري التدرج، وتأمين المتدرجين، وتتبع المتدرجين داخل المقاولات، ومستحقات الصناع التقليديين، ومستحقات التكوين والتتبع، واقتناء بزات العمل واللوحات التعريفية، واقتناء المعدات التعليمية والبيداغوجية والمعلوماتية، وتعويضات التتبع والمراقبة والتقييم المستمر والنهائي لفائدة الأطر المكلفة بذلك .

واستطاعت غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت حسب تصريح رئيسها مولاي مصطفى الإدريسي ل”هبة بريس” من الوصول في ظرف ثلاث سنوات (المواسم التكوينية : 2016-2017 و2017-2018 و2018-2019) إلى تحقيق اهداف الاتفاقية بتكوينها ل3370 شابة وشابا مع نهاية الموسم التكويني 2018 -2019، وهو الامر الذي يستدعي التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية بهذه الاتفاقية للبحث عن سبل إضافة موارد مالية اخرى لتلبية الطلبات العديدة التي تتواصل بها الغرفة للراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج من مختلف مناطق الاقاليم الخمسة التي تكون الجهة (ميدلت، الرشيدية، تنغير، ورزازات والرشيدية )

ويعتبر التكوين بالتدرج المهني النمط الأكثر ملاءمة لتلقين حرف الصناعة التقليدية، ويتم اعتماد هذا النمط وفق مقتضيات القانون 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني.

ويمتد التكوين وفق نمط التدرج المهني من سنة إلى سنتين حسب الحرف والتأهيلات، وهو نمط من التكوين بالتناوب، يرتكز على التكوين بالمقاولة بنسبة 80 في المائة على الأقل من المدة الإجمالية للتكوين، ويتمم بتكوين عام وتكنولوجي بنسبة 10 في المائة على الأقل بمراكز التدرج المهني.

ومن اهدافه المساهمة في تجويد تأطير النسيج الاقتصادي للمقاولات الصناعية التقليدية وتحسين المعيش اليومي وما يرتبط بهذا النسيج من مشغولات يدوية بجهة درعة تافيلالت باعتبار هذه الصناعات حقلا خصبا للموروث الثقافي المادي والاجتماعي والرمزي للجهة والذي ظل راسخا في الذاكرة الجماعية والمخيال الشعبي الجمعي عبر الاحقاب ورمزا من رموز الأصالة المغربية التي تجلب السياح من كل الأمصار وتحافظ على الذاكرة الوطنية في المحافل الوطنية والدولية ولا يمكن الحفاظ على هذه الرمزية عبر الزمن إلا بالتشجيع والمصاحبة، ومن الأهداف أيضا اكتساب مهارات عملية عن طريق ممارسة نشاط مهني يسمح للمتدرجين بالحصول على تأهيل يسهل اندماجهم في الحياة العملية، وضمان تغطية شاملة من الناحية الجغرافية و القطاعية.

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