جريمة بشعة بأمريكا.. قتلوها حاملًا وانتزعوا الجنين حيًا من أحشائها

هبة بريس - وكالات

وجّهت شرطة شيكاغو الاتهام إلى ثلاثة أشخاص، من بينهم أمّ وابنتها، في جريمة ”فظيعة“، قتلُ مراهقة حامل انتزع الجنين من أحشائها.

وقد عثر على جثّة الضحية مارلن أوتشوا-لوبيز (19 عامًا) ليل الثلاثاء الأربعاء، بعد أربعة أسابيع من اختفاء أثر المراهقة، وبحسب السلطات، خُنقت الشابة بواسطة سلك.

وكانت المراهقة الحامل في شهرها التاسع قد استُدرجت إلى منزل في الـ 23 من أبريل، بعد إيهامها بأنها ستتلقى أغراضًا مجانية لطفلها، لكنها قتلت وانتزع الجنين من أحشائها، بحسب ما أفادت الشرطة.

ووجّه الاتهام في هذه القضية إلى كلاريسا فيغويروا (46 عامًا) وابنتها ديزيري (24 عامًا)، واتّهم أيضًا في هذه القضية بيوتر بوباك (40 عامًا) شريك كلاريسا؛ لأنه تستّر على الجريمة.

ولم تتّضح بعد دوافع الجريمة، لكن يرجّح أن تكون المرأتان قد أرادتا تربية الطفل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0