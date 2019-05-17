هل يستعمل الناصيري منصبه لبرمجة المباريات على أهواء فريقه ؟

هبة بريس – رياضة

استنكر فريق الرجاء البيضاوي في رسالة احتجاجية قرار العصبة الاحترافية التي يرأسها سعيد الناصري، رئيس فريق الوداد البيضاوي، بعدما قررت تأجيل مباراة فريقه ضد أولمبيك خريبكة من يوم أمس الخميس إلى يومه الجمعة.

وعبر مسؤولو الرجاء، في رسالتهم، ما وصفوه باستيائهم العميق وسخطهم من الارتجالية التي تشهدها برمجة بعض المباريات والتي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، سواء تعلق الأمر بمقدمة الترتيب أو التي تنافس من أجل ضمان البقاء بالقسم الأول.

واسترسل مسؤولو الفريق الأخضر في رسالتهم، إقدام لجنة البرمجة على تأجيل لقاء الوداد أمام أولمبيك خريبكة، بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار؛ فيما تقرر إجراء لقاء الفريق الأحمر أمام اتحاد طنجة يوم الجمعة المقبل بداية من العاشرة ليلا، دون الكشف عن الملعب الذي سيحتضن هذه المواجهة.

هذا وخلق قرار العصبة الاحترافية المفاجئ، جدلاً كبيراً بين الفرق المشكلة للبطولة الاحترافية، الذين عبروا عن استنكارهم لمثل هذه القرارات المفاجئة والارتجالية، والتي تضع سعيد الناصري، رئيس فريق الوداد البيضاوي، في محط اتهامات خطيرة، من بنيها استعمال منصبه لمنح امتيازات خاصة للفريق الأحمر وإقصاء الفرق الأخرى.

فهل أصبح سعيد الناصيري إذن يستعمل منصبه بشكل علني لصالح فريقه واتخاذ القرارات على مقاس أهواء فريقة دون الاكثرات للفرق الأخرى، خصوصاً الفرق البعيدة التي تعاني من تعب التنقل والسفر .

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