برشيد تصدر بلاغا تحتج فيه على الاتهام بالتلاعب

نُشر بتاريخ :  2019-05-17 - 10:53
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هبة سبور – وكالات

أصدر المكتب المسير لنادي يوسفية برشيد لكرة القدم امس الخميس، بلاغا للراي العام يؤكد فيه أنه عقد إجتماعا طارئ لمناقشة وتبادل مختلف وجهات النظر بعد الهزيمة التي مني بها الفريق أمام الكوكب المراكشي برسم الجولة 28 للبطولة الإحترافية الأولى.

وإستنكر المكتب المسير كل مانشر في مواثع التواصل الإجتماعي والتي إتهمت الفريق الحريزي بالتخادل في مباراته ضد الكوكب ، وشجب المكتب ما نشر من اشاعات وحملات تشهيرية تمس بسمعة وكرامة النادي .

وفي ما يلي بلاغ نادي يوسفية برشيد:

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