الرئيس الجزائري يستقبل سفير المغرب ويؤكد حرصه على تعزيز العلاقات مع المملكة

هبة بريس

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن رئيس جمهورية الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح، قد استقبل يوم الخميس بمقر رئاسة الجمهورية، سفير المملكة المغربية لحسن عبد الخالق، خلال حفل الإستقبال الذي نظمه الرئيس الجزائري على شرف عدد من السفراء الأجانب، الذين سلموا له أوراق اعتمادهم.

وذكرت الوكالة في قصاصة لها، أن السفير المغربي أكد في تصريح له بالمناسبة، أنه نقل لرئيس الدولة “تحيات وتقدير جلالة الملك محمد السادس وحرصه على توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين في ظل الثقة والتضامن وحسن الجوار في جميع المجالات، وكذا تعزيز سنة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين لرفع التحديات الاقليمية والدولية”.

واضاف ذات المصدر، أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح حمل السفير المغربي “تحياته وتقديره لجلالة الملك محمد السادس”، مؤكدا من جهته “حرصه على خدمة وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين”، يضيف السفير.

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