الحسوني يعود لتداريب الوداد بعد حادثة “الاعتداء”

هبة سبور – شفيق عنوري

عاد أيمن الحسوني، لاعب الوداد الرياضي، أمس الأربعاء، إلى تداريب فريقه، بعد حادثة الاعتداء التي تعرض لها من قبل أشخاص مجهولين.

وشارك الحسوني في الحصة التدريبية التي أجراها الفريق البيضاوي، يوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة اتحاد طنجة، غدا الجمعة.

وكان الحسوني قد تعرض لاعتداء بمدينة الدار البيضاء، بالسلاح الأبيض، ما أدى إلى إصابته بجروح في جسده.

وعقب الواقعة توجه لاعب الوداد صوب إحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء من أجل تلقي العلاج الضروري قبل المغادرة.

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