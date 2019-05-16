تارودانت : سرقة السيارات ” الفلاحية” بأولاد تايمة يثير المخاوف

ع بركة ـ هبة بريس

أثارت ظاهرة سرقة السيارات ، مؤخرا، بأولاد التايمة بإقليم تارودانت ، مخاوف الساكنة ، خصوصا بعد تسجيل ثلاث سرقات في أقل من شهر ، دون الحديث عن ظاهرة تكسير زجاج السيارات ليلا وسرقة محتوياتها.

العصابة الاجرامية، ومن خلال توالي عملية سرقة سيارات من نوع ” بيكوب ” يكشف أن أفرادها، باتوا متخصصين في هذا النوع من السيارات ذات الاستعمال التجاري والفلاحي، لما يمكنه أن يذره عليها من أرباح، إما في اعادة بيعها وتزوير أرقام هيكلها، أو بيعها بالتقسيط في أماكن مخصصة لذلك.

ومن المتوقع، أن توالي تسجيل المزيد من السرقات، سيزعج السلطات الأمنية، خصوصا بعد توالي الشكايات على مصالحها، وبحكم أن الوضع يتعلق بشبكة إجرامية، اختارت منطقة هوارة الفلاحية لتنفيذ سرقاتها، مما يستدعي من المصالح المختصة، تكثيف مراقبتها من خلال دورياتها الامنية الليلية بالخصوص، من أجل الوصول الى خيط قد يفك لغز تلك السرقات.

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