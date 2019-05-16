النهضة البركانية تضع تذاكر جماهير الزمالك المصري بالمجان

نُشر بتاريخ :  2019-05-16 - 22:29
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هبة بريس : أحمد المساعد

رحب مجلس إدارة نهضة بركان بنادي الزمالك المصري في المملكة المغربية، كما رحب بالوفد المرافق له والجماهير الزملكاوية في مدينتهم الثانية بركان.

وفي بلاغ على صفحة النادي الرسمية أعلن أن مجلس إدارة البرتقالي طرح التذاكر الخاصة بجماهير الزمالك رهن إشارتهم مجانا شريطة الإدلاء بجواز السفر المصري، لمتابعة نهائي الكونفدرالية الافريقية توتال يوم الأحد بالملعب البلدي ابتداء من الساعة العاشرة ليلا تحت شعار” الرياضة تجمع الشعوب “.

كما ستطرح غدا الجمعة تذاكر الدخول للجماهير البركانية للبيع من فئة 20 و30 و 100درهما بشباك الملعب البلدي الذي من المنتظر ان تلعب المبارة بشبابيك مغلقة نظرا لأهميتها بحكم النادي البركاني لأول مرة في تاريخه الكروي يتأهل للنهائي الإفريقي.

وهذا سيحل نادي الزمالك المصري مساء اليوم الخميس 16 ماي الجاري بمطار وجدة أنجاد عبر طائرة خاصة حيث سيقيم بأحد الفنادق الفخمة بالسعيدية.

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