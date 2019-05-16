شركة “فيسبوك” تحذف 265 حسابا مزيفا مرتبطا بإسرائيل

هبة بريس ـ وكالات

قالت شركة “فيسبوك” إنها حذفت 265 من الحسابات والصفحات والمجموعات والأحداث المرتبطة بإسرائيل على “فيسبوك” و”إنستغرام”.

وأفادت الشركة، يوم الخميس، بأنها حذفت الحسابات بسبب ما وصفته بـ”السلوك الزائف” الذي يستهدف المستخدمين في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع تقوم بها “فيسبوك” لمعالجة المخاوف بشأن ثغرات الخصوصية وخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت “فيسبوك” إن النشاط “الزائف” نشأ في إسرائيل وركز على نيجيريا والسنغال وتوغو وأنغولا والنيجر وتونس، وكذلك على أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.

وأفاد ناثانيل غليتشر، المسؤول عن سياسة الأمن الإلكتروني في “فيسبوك” في بيان، بأن “الأشخاص وراء هذه الشبكة استخدموا حسابات مزيفة لإدارة صفحات ونشر محتوى وزيادة المشاركة بشكل مصطنع”.

وحدد غليتشر مجموعة “أرخميدس” الإسرائيلية كمصدر لبعض الأنشطة، حيث قال إن “هذه المؤسسة وجميع الشركات التابعة لها محظورة الآن من فيسبوك وقد تم إصدار خطاب إيقاف”.

وبين المسؤول عن سياسة الأمن الإلكتروني في “فيسبوك” أن مجموعة “أرخميدس” لديها 65 حسابا و161 صفحة و12 حدثا، على “فيسبوك”، وأربعة حسابات على إنستغرام، ويتابع نحو 2.8 مليون مستخدم حساب صفحة أو أكثر من هذه الصفحات.

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